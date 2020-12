Frödéns fräckis avgjorde svängig målfest

Skellefteå hade svårt att stänga matchen hemma mot Brynäs.

SAIK hade ledningen med 1-0, 3-2 senare även 4-2 så sent som sju minuter in i den tredje perioden. Men ett krisande Brynäs gav inte upp och krigade sig flera gånger tillbaka in i matchen på ett imponerande vis.

När Skellefteå vid ställningen 4-4 sju minuter från slutet gjorde 5-4 såg tre poäng ändå ut att stanna i Skellefteå. Men Gävlelaget hade en forcering till i sig och Noel Gunler, tidigare i Luleå, kvitterade med sitt första Brynäs-mål.

”Inte nöjd med insatsen”

I förlängningen var det dock Skellefteå som till sist kunde kliva av isen med segern. Detta när målsprutan Jesper Frödén vallade in 5-4 via ryggen på målvakten Samuel Ersson.

– Det där var inte tur, där siktade jag, säger Frödén till C More efter avgörandet.

Själva laginsatsen var Frödén inte särskilt nöjd med trots två poäng.

– En svängig match. Kanske rolig att titta på med många mål men jag är inte nöjd med insatsen. Vi följer inte våra grunder i spelet, det behöver vi förbättra. Vi gör inte en jättebra match i dag.

Förlusten innebär att Brynäs förlorat tio av sina elva senaste matcher. Skellefteå i sin tur fick sin förlustrad att stanna vid två matcher.