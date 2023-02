Skellefteå hade 15 raka vinster på hemmaplan, den senaste förlusten kom 25 oktober. De firade även 80 år sedan föreningens första hockeymatch på hemmaplan mot Brynäs. När de mer eller mindre fyllt arenan för tillställningen var oddsen i serieledarnas fördel mot Brynäs, som låg näst sist inför kvällen efter fem förluster på rad.

Brynäs tog ledningen i andra perioden eter videobedömning för eventuell målvaktsinterference. Men målet stod, så som Brynäs övertag.

Skellefteå kvitterade i slutperioden och tog det till förlängning.

Väl där drog Jonathan Pudas tidigt på sig en utvisning och gav drömläge för Brynäs att plocka en värdefull extrapoäng. Det gjorde de också, i slutet på ett lite haltande fyra mot tre-spel gick studsen deras väg då Dmytro Timashovs passning studsade på Skellefteåförsvarare och in i mål.

– Jag försökte bara lägga den på mål, den studsade på en skridsko och in i mål så det var jävligt skönt. Vi har kämpat på i flera matcher och inte fått med oss resultatet. Så nu är det skönt att få det här i Skellefteå, säger Timashov till C More.

Eftersom HV71 förlorade med 3-0 borta mot Växjö under tisdagskvällen gick Brynäs upp på samma poäng som Jönköpingslaget. Men HV har bättre målskillnad och är därför fortsatt på säker tabellmark.