Skellefteå gick rent mot Färjestad under grundserien och vann 4-0 i matcher med 19-5 i målskillnad.

När lagen ställdes mot varandra i den första matchen i kvartsfinalserien blev det ett trendbrott. Färjestad vann med 2–1 efter ett sent avgörande.

– De kommer ut bra i första och har ett bra powerplay. Där måste vi ha bättre disciplin. När vi får in 1–1-pucken tycker jag att vi tar över. Det är små marginaler som avgör de här matcherna, säger Jacob de la Rose till C More efter matchen.

Sent avgörande

Filip Sandberg gjorde 1-0 till Skellefteå när han hittade det närmsta krysset i matchens andra period. Kort därpå var det kvitterat när Joakim Nygård tryckte in en retur.

I matchens absoluta slutskede, med en minut kvar, satte Victor Ejdsell 2–1 till Färjestad efter fint förarbete av Jacob de la Rose som innebär att Färjestad tog första segern i Skellefteå sedan den 26 februari 2019.

– Jag tyckte vi var på rätt spår efter första perioden. Andra var jag inte alls nöjd med. Jag trodde inte vi skulle dominera, men jag hade velat ha en något bättre prestation. Vi behöver vara lite rappare i vårt spel, säger Skellefteås tränare Robert Ohlsson.

Lagen möts igen på söndag.