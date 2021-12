Dagen till ära var Frölundas tränartrio klädda i julkostym samtidigt som spelarna på isen hade specialdesignade dräkter.

Anledningen?

Dräkterna och kostymerna auktioneras ut till förmån för sjuka barn på Drottning Silvias barnsjukhus. En insamling som hittills dragit in runt en halv miljon kronor enligt C More.

Men Frölunda fick inte alls spelet att stämma i mötet mot Brynäs.

Efter en mållös förstaperiod gick Brynäs upp till 3-0 efter mittenakten. Tränare Roger Rönnberg var irriterad i periodpausen.

– Det ser verkligen ut som att killarna är coachade av de tomtar vi är i dag. Det är helt otroligt. Vi gör nog vår sämsta period på ett väldigt, väldigt långt tag, säger han till C More.

Frölunda gjorde ett försök att ta sig tillbaka in i matchen i den tredje perioden.

Men dryga fem minuter in släckte Nicklas Danielsson hemmalagets hopp när han satte 4-0 till Brynäs.

– Det var en kanonmatch av oss. Vi behöver de här poängen lite mer än hemmalaget. Vi ville mer och lyckades bättre, säger Brynästränaren Mikko Manner till C More.

Brynäs klättrar upp på en tionde plats efter segern. För Frölundas del innebär förlusten att man tappar serieledningen till Rögle.