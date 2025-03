Se Rickard Huggs jätteskott i spelaren ovan.

Skellefteå hade allt i sina egna händer. Ledning med 3-2 i matchserien och ett eventuellt avgörande på hemmaplan.

Då tog Rickard Hugg chansen och skickade pucken i bortre krysset och frälste Skellefteå med sitt 2-1-mål i andra förlängningsperioden.

– Inte mycket för Lindbäck (Färjestadmålvakten) att göra på den, säger matchhjälten till TV4 Play.

Det blev ett riktigt ställningskrig när Färjestad kom på besök och båda lagen kände av pressen. 1-0 kom först sent i den andra perioden och signerades bortalagets Michael Lindqvist. Målet videogranskades då Linus Söderström i Skellefteåmålet kan blivit störd, men friades.

Olyckligt ingripande av Lindbäck

Däremot kom repliken snabbt. En av matchens giganter, ynglingen Axel Sandin-Pellikka, sköt på chans mot Anders Lindbäck och pucken letade sig retfullt in mellan benen på veteranen, 1-1 på tavlan.

– Lite olyckligt 1-1-mål men överlag är det en tajt match som kan gå vilket håll som helst, säger Mitell.

Både i slutet av ordinarie tid och i den första förlängningsperioden uppstod straffsituationer som i stället resulterade i utvisningar, i ett utav dem prickade Sandin-Pellikka klockrent ribban men i övrigt lämnade powerplay mycket att önska.

Men bara 36 sekunder in i den femte perioden fick Hugg pucken vid mittzon, avancerade in och pricksköt in avgörandet.

I semifinal väntar seriesegraren Brynäs för Skellefteå.

– Det kommer bli en rolig fajt, de vann inte serien utan anledning, men jag tror vi kommer ha en bra chans, säger Hugg.

För Frölunda, som också blev semifinalklart under kvällen, väntar Luleå.

