Men det var inga enkla poäng den här gången. Leksand bjöd upp till en riktig kamp som mycket väl kunde ha slutat med en seger för Dalalaget i stället.

– De vinner skotten men vi vinner matchen. Vi rider på en fin våg just nu, har satt en bra struktur och en bra defensiv, säger Skellefteås Pär Lindholm till C More.

Målvakten Linus Söderström räddade 39 skott och hans storspel räddade hemmalaget som var i brygga på slutet.

Med sin långa segerrad i ryggen var det ett Skellefteå fyllt av självförtroende som tog initiativet direkt i matchinledningen.

Rekordfart på Pudas

Västerbottningarna tog också ledningen efter sju minuters spel när backen Jonathan Pudas kunde åka in från blå linjen och lossa stora kanonen.

-Jag får mycket yta, sen tycker jag vi har sjukt bra skymning. Det var skönt att se den gå in den här gången, sade landslagsbacken till C More efter säsongens sjunde fullträff.

Totalt är Pudas nu uppe i hela 25 poäng och om han fortsätter som han inlett säsongen kommer SHL:s poängrekord för backar att ryka all världens väg.

Skellefteå utökade några minuter senare till 2–0 genom Tom Kühnhackl. Tysken gjorde comeback efter den huvudtackling han åkte på för några veckor sedan i CHL-matchen mot Zürich och slängde iväg ett skott från trängt läge som smet förbi Leksandsmålvakten Mantas Armalis.

Stark Leksandsperiod

Om den första perioden gick i hemmalagets favör var det en markant Leksandsdominans i den andra.

Trots att två av lagets största forwardsstjärnor Marek Hrivik och Justin Kloos saknades kom Dalalaget i anfallsvåg efter anfallsvåg i mittenperioden.

Reduceringen till 2–1 kom efter ett långt anfall där Leksand spelade fast pucken i anfallszonen och där Oskar Lang till slut enkelt kunde slå in den i öppen kasse.

-Vi får bra snurr i deras zon, pushar framåt hela tiden. Det är bara att fortsätta så, att jobba hårt, sade Lang till C More inför den tredje perioden.

Lang och hans lagkompisar gjorde som han sagt och dominerade matchen stort i den tredje perioden. Men när alla på läktarna satt och väntade på ett kvitteringsmål utökade i stället Skellefteå ledningen till 3–1 när Pär Lindholm styrde in ett skott från backen Måns Forsfjäll.

4–1 kom i tom kasse av Arvid Lundberg.

Segern var Skellefteås sjunde i rad i SHL. Med CHL inräknat har laget vunnit nio raka matcher.