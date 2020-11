Videogranskningar i fokus när Skellefteå bröt förlustsvit

Skellefteå började bäst. Det var nästan som i fornstora dagar – minus publiken. Växjö kom knappt ur egen zon under matchens fem första minuter. Men så hände det som oftast händer, en snabb spelvändning, motståndarlagets första skott på mål blir mål. 1–0 genom Eric Josefsson, hans första för säsongen.

– Skönt att den äntligen trillade in, säger kapten Josefsson till C More.

Sedan följde två kontroverseialla videobedömningar. Andreas Wingerli skickade in 1–1 efter att Jonathan Berggren stått för en suverän uppåkning. Frågan var dock om Wingerli befann sig i målgården och störde Växjö-keepern Viktor Fasth. Till slut bestämde sig domaren – mål.

– Jag var riktig orolig, jag var säker på att det skulle dömas bort, säger Wingerli och tänkte på liknande situationer då hemmalaget ansett sig blivit bortdömt.

Men mål blev det och 1–1 matchen.

Tveksam straff

Bara minuter senare hade hemmalaget ett skott i stolpen, i röran efter situationen bedömdes Växjös Jack Drury ha lagt sig på pucken i målgården, med straff som följd. Reprisbilderna visade dock att pucken aldrig var blockerad.

Skellefteå kunde dock tacka och ta emot. Joakim Lindström, som bitvis haft det tungt, inte minst på straffar, satte 2–1 distinkt i ”gubbhörnet”, hans (blott) tredje mål för säsongen.

– Jag hade bestämt mig innan att skjuta ganska snabbt, det var skönt, säger Lindström till C More.

Andra perioden blev mållös.

I tredje hann knappt den förre Skelllefteå-spelaren Martin Lundberg jubla färdigt efter sitt 2–2-mål, förrän den unge Adam Wilsby, 19 sekunder senare, styrde in sitt första SHL-mål i karriären, assisterad av Jocke Lindström.

– Lite ovant, tror det är första gången jag styr in ett mål, men det var kul, säger Wilsby.

Växjö tog ut Viktor Fasth med drygt två minuter kvar av matchen. Då kunde Arvid Lundberg skicka in 4–2 från egen zon.