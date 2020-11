Rögle utnyttjade Brynäs långa vila

Efter segern coronafirade Röglespelarna femte raka segern med knogar, handskar och klubbor. Efter gårdagens pandemichock inom ishockeyn syntes effekten i Ängelholm.

I mitten av den tredje perioden sköt Lukas Ekeståhl-Jonsson och Nils Höglander plockade upp Samuel Erssons retur och kunde smyga in 3-1 och avgöra matchen.

Erik Andersson satte 4-1 i tom bur i slutminuterna.

”Vi måste vara ödmjuka”

– Det var en stor fördel att vi fick spela i tisdags. Spelarna var hungriga och vi kan stoppa in vem som helst, de arbetar så bra för laget, men vi måste vara fortsatt ödmjuka, säger Rögles tränare Cam Abbott till C More.

I tisdags vann Rögle derbyt mot Malmö med 2-0 och var uppe i varv efter landslaguppehållet. Brynäs hade vilat i 16 dagar sedan matchen mot Örebro 27 oktober.

– Det var en för ojämn prestation. Vi har en del bra stunder men de är för få. Vi är för ivriga och går bort oss. De vinner rättvist, säger Brynäs tränare Peter Andersson.