– Så kyligt. Jätte, jättesnyggt gjort, säger SVT:s expert Jonas Andersson.

Västerbotten inledde favoritmötet bäst och fick också utdelning knappt tio minuter in i den första perioden. Sixten Gustavsson tog hand om en lös puck och drog i väg ett välriktat avslut som gick via ribban in i mål.