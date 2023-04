Efter 2.20 in i förlängningen, där man spelade tre mot tre utespelare, klev Ryan Leonard in och fick iväg ett skott där pucken rullade långsamt in över Noah Erliden för 3-2.

Det blev stort amerikanskt jubel medan svenska klubbor knäcktes. Arrangören spelade Bruce Springsteens ”Born in the USA” när guldet firades vilt. Därmed tog USA revansch från finalreprisen förra året när Sverige vann.

– Tyvärr, det som började så bra. Men Sverige är där och nosar och har tagit kliv för att komma närmare. Det viktiga för svensk hockeys utveckling är att man är där och nosar även om tomheten finns där just nu, säger experten Nils Ekman.

Tveksam utvisning vid USA:s kvittering

Under den sista minuten av ordinarie tid spelade Sverige i spel fem mot fyra och skapade flera stora chanser för att kunna vinna men det blev bara nära.

Redan i början av den andra perioden gjorde Noel Nordh 2-0 som Sverige kunde spela på. Det höll till i mitten av den tredje perioden när Danny Nelson reducerade till 2-1, vilket gav en spännande avslutning när USA tryckte på för en kvittering.

Den kom med 3.16 kvar när USA spelade i powerplay efter en tveksam utvisning när en amerikansk spelare föll lätt efter en kontakt. Pucken gick på någon spelare och den svenska målvakten Noah Erliden hade dålig sikt vid 2-2-målet.