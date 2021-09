Stor guide – allt du behöver veta inför ligastarterna

Amanda Delgado Johansson, till Sirius från Thorengruppen. Flurina Mart, till Pixbo från Piranha Chur (Schweiz) My Kippilä, till Thorengruppen från Kais Mora.

– Sävehof är min favorit. De ser ruggigt starka ut, och har en trupp som är rustad för både SHE och Championas League. De går in som favorit till både serieseger och SM-guld. De har en bra mix av äldre och yngre spelare och en komplett trupp, säger svenska landslagets förbundskapten Tomas Axnér. Bakom Sävehof är det dock jämnare. – Bakom dem så finns H65 och Skuru, som kanske tappat lite i slagstyrka mot Sävehof. Men det är lag som ska kunna konkurrera. Västerås är ett lag som har blivit starkare med några vassa värvningar. Även Önnered och Lugi har rustat lite. Och Kristianstad är också med där. Det finns ett starkt mittfält som närmat sig Skuru och H65, säger Tomas Axnér till SVT Sport.

Handbollsligan

Ligastart: 10-15 september.

Så spelas premiären: Kristianstad-Sävehof, Hammarby-Lugi, Skövde-Guif, Malmö-IFK Ystad, Önnered-Redbergslid, Ystad IF-Hallby, Alingsås-Aranäs.

Regerande mästare: Sävehof (besegrade Skövde i finalen med 3-0 i matcher).

Nykomlingar: Hammarby Handboll.

Serieupplägg: 26 omgångar. Åtta första lagen till slutspel. Lag 9 och 10 har spelat klart. Lag 11-13 får kvala sig kvar. Lag 14 degraderas till allsvenskan.

Tre intressanta värvningar i ligan:

Philip Stenmalm, till Ystad IF från Wisla Plock (Polen)

Jonathan Stenbäcken, till Sävehof från Skjern (Danmark)

Kjartan Johansen, till Önnered från Stavanger

Så går guldsnacket:

– Jag tror att Sävehof vinner SM-guld även här. De har en vinnarkultur i klubben, och har både bredden och kvaliteten på de yngre spelarna. De har också de ekonomiska musklerna för att kunna agera om något händer under säsong, säger Tomas Axnér till SVT Sport.

Men det finns utmanare som kan störa Partilleklubbens guldjakt.

– Jag tycker att ligan är ganska jämn. Men lag som Malmö, Ystad IF, Skövde och Sävehof sticker ut, och vi kan aldrig räkna bort Kristianstad. Även Alingsås och Lugi kan utmana i toppen. Men framförallt Ystad IF, de ska absolut vara med och konkurrera, säger Axnér.