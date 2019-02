Stortalangen Fagemo stekhet mot Malmö

Frölundas 2-1 var vackert. Pucken hölls inom laget, och skickades fram som på ett led, hela vägen från försvarszon till anfallszon och när pucken till slut skulle in i nät var det 36-årige Joel Lundqvist som serverade den hälften så gamla, Samuel Fagemo till ett öppet mål – ett läge talangen inte missade.

Fagemos 13:e mål för säsongen – Joel Lundqvists 400:e poäng i SHL.

– Jag är på rätt ställe och får jag sjukt bra pass från Joel och Lasch, det var bara att skjuta in den, säger han till C More.

Hyllas av Roger Rönnberg

– Det brukar vara några juniorer varje år som gör det, i år är han en av de, hyllar tränaren Roger Rönnberg.

Simon Hjalmarsson satte sedan 3-1 för Frölunda när han fick åka ostört genom anfallszon, dribbla sig åt höger och sedan trycka upp pucken i taket.

Malmö, med comebackande 40-åringen Per Ledin, kom tillbaka till 3-2 men när Rhett Rakhshani gjorde 4-2 till hemmalaget var det avgjort.

– Det känns som att man aldrig varit borta, säger 40-åringen till C More.