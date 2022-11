Senast AIK och Djurgården spelade ett derby var i kvalserien 2014. Ikväll var det alltså dags igen inför 13 052 personer på plats.

Och Stockholmsderbyt fick flyttas fram till 19.25 då all publik inte hann ta sig in till Avicii arena. Pucken hann inte ens släppas innan första bengalen tändes på Djurgårdssektionen. 6,38 in i den första perioden kom ledningsmålet. I numerärt överläge lossade stekheta Daniel Muzito-Bagenda ett avslut som gick ut till fjolårets succéspelare Maxim Semjonov som sköt in 1-0 för sitt AIK. 22-åringens första mål för säsongen.

Klasen tillbaka som målskytt i svensk ishockey

Djurgården tog sakta men säkert över matchen och med 23 sekunder kvar kunde en av matchens mest meriterade spelare, Marcus Krüger styra in 1-1.

Fyra minuter in i den andra perioden kom 2-1 för Djurgården. Linus Klasen drog iväg ett skott från blå och pucken gick hela vägen in bakom Niklas Lundström. Klasen som är tillbaka i svensk ishockey efter en säsong i Schweiz. 2-1 stod sig hela mittenperioden ut, trodde alla. Men med 21 sekunder kvar den här gången utökade Daniel Brodin, när han satte sitt sjunde mål för säsongen.

Tre raka powerplay-mål för AIK

I den tredje och sista perioden reducerade AIK efter ännu ett numerärt överläge. Målskytt? Richard Gynge, som är tillbaka efter sammanlagt fyra år i Växjö där 35-åringen senaste säsongen gjorde 48 poäng.

Fem minuter senare var det dags igen. Djurgården drog återigen på sig en utvisning och Oscar Nord kvitterade till 3-3 inför en kokande hemmapublik. Gästerna såg skakiga ut men Tim Söderlund såg till att ge Djurgården ledningen när han sköt in en retur i krysset.

Talangen avgjorde

Men hemmalaget gav sig inte, fick till en spelvändning där Oskar Magnusson kom fri och kunde fint kvittera med tre och en halv minut kvar. 4-4 stod sig perioden ut och förlängning. Då klev 18-årige talangen Liam Öhgren fram och sköt in sitt tredje mål för säsongen.

– Han (juniorkollegan Noah Östlund), droppar ett pass till mig, och jag är ganska säker mellan benen så det var skönt att den gick in, säger segerskytten.

– Jag tycker vi visar på bra karaktär, någonstans kanske det är rättvist att det blir sudden men jag är stolt över grabbarna, säger AIK:s tränare Anton Blomqvist, till SVT Sport.

