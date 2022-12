Det var i samband med SHL-premiären den 17 september som Leksands-supportrarna ansåg att de blev dåligt bemötta i Karöstad.

– I höstas var det värsta jag varit med om. Du får aldrig ett sånt dåligt bemötande någonstans som du får i Karlstad. Det har hänt ett flertal tillfällen nu, säger Leksands Superstars ordförande Niklas Niva Sjökvist till Falu-Kuriren, där han gav exempel på vad han anser var dåligt bemötande från ordningsvakterna:

– Det var en som blev utsliten för att han drog upp ett långfinger mot Färjestadsklacken. Det kan man tycka är löjligt, men det gjorde han som svar på att han fått tio långfingrar mot oss.

”Låter jättekonstigt”

Färjstads säkerhetschef Lars Nyström känner inte igen problemet.

– Det låter jättekonstigt då det här är killar som jobbat på hockeymatcher i 15-20 år. Leksand är inte en av de klackarna som vi upplevt att det är något problem med genom åren, det kan jag säga med en gång.

Färjestad tog klar seger

Hur gick det då för Leksand utan supporterklubben på plats? Inget vidare. Färjestad vann med 4–0.

– Alldeles för dåligt. Jag tycker vi kommer ut helt okej, men de får in två puckar, lite turligt. Vi måste spela bättre än så här, så enkelt är det, säger Olle Alsing till C More, och fortsätter:

– Vi gör noll mål i dag, suger i PP och släpper in fyra.