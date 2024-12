Utnämningen av Anders Sörensen är på tillfällig basis.

Chicago har haft en blytung säsongsstart, ligger sist i NHL och på torsdagskvällen kom beskedet att klubben sparkar Luke Richardson.

Anders Sörensen har varit huvudtränare för Chicagos farmarlag Rockford sedan i november 2021.

Han kom in i Chicagos organisation 2014-15 som spelarutvecklare.

Sörensen är från Södertälje och var assisterande tränare i SSK under tre säsonger i hockeyallsvenskan. Under säsongen 2013-14, hans sista i klubben, fick han under en period gå in som tillfällig huvudtränare när Johan Strömwall fick sparken.

I Chicago spelar supertalangen Connor Bedard, 19, som draftades som nummer ett 2023.