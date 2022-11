Börje Salming spelade sexton säsonger i NHL-klubben Toronto Maple Leafs och är en legendar i klubben. Hela staden och laget sörjer nu hans bortgång.

För ungefär två veckor sedan hyllades han under All Star-helgen i just Toronto.

– Jag såg honom för några veckor sedan. Det är galet hur snabbt det gick och det är svårt att ta in. Det är en hemsk sjukdom, säger Nylander och fortsätter:

– Alla såg vad han betydde för den här organisationen, hans lagkamrater och alla runt honom. Det är förstås jättesorgligt.

En annan svensk i Toronto, Rasmus Sandin, träffade Börje Salming innan han gick till Toronto.

– Det är sorgligt. Han banade väg för många européer, men jag tänker mer på personen och hans famij. Som svensk är det en person jag har sett upp till. Jag såg inte honom spela, men jag har förstås sett många klipp. Att lära känna honom var otroligt.

Tränaren Sheldon Keefe om beskedet:

– Jag blev väldigt rörd när Börje och hans familj var i Toronto. Och sättet som organisationen hyllade honom. Att få nyheterna idag är otroligt sorgligt. Jag känner mig väldigt ledsen för hans familj och alla supportrar.