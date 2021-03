Svenskarna bakom Nashvilles seger

Viktor Arvidsson och Calle Järnkrok visade vägen för Nashville i den första perioden.

Först gjorde Arvidsson 1-0 efter att själv ha rundat målburen. Pucken studsade både på backen Calvin de Haan och målvakten Malcolm Subban innan den letade sig in i mål.

Även Järnkrok hade tur med studsarna. När Mattias Ekholm lossade skottbössan tog pucken på Järnkrok och in i mål.

Trots rivstarten blev det jämnt. I den sista perioden kom Chicago tillbaka och gjorde både 1-2 och 2-2.

Upp på slutspelsplats

Det hjälpte dock inte. Tidigt i den sista perioden återtog Nashville ledningen när kapten Roman Josi blev satte 3-2 efter assist av Arvidsson.

– Det var riktigt snyggt spelat av Eeli Tolvanen och Viktor Arvidsson, med många passar för sätta mig i läge. Jag tog mig in mot mål och den gick via stolpen och in, säger Roman Josi.

Målet blev matchens sista och Nashville tog femte raka segern.

– Jag gillar verkligen fokusnivån, spelkvalitén och arbetsinsatsen. Vi hade inställningen som behövs för att nå framgång. Killarna gjorde det och det är en hyllning till dem, säger huvudcoachen John Hynes.

I och med segern går Nashville upp på slutspelsplats i den centrala divisionen.

På lördag kan du se mötet mellan Nashville-Chicago på SVT2/SVT Play med start 21.00.