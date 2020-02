Komfortabel seger för Tre Kronor mot Ryssland

Sverige fick en smakstart med ledningsmål av Marcus Nilsson efter 46 sekunder mot ett ungt ryskt landslag. I den andra perioden utökade Tre Kronor.

Linus Fagemo styrde in en fin passning från Nils Lundkvist fram till 2-0. Några minuter senare fick Emil Sylvegård pucken i farten och tog sig in mot kassen och tryckte in 3-0.

Det ryska landslaget fick in en reducering i den tredje perioden. Pavel Poryadin satte pucken bakom målvakten Lars Johansson.

”Jättekul för Lukas”

Lukas Bengtsson gjorde två sena mål fram till 5-1.

– Jättekul för Lukas. En skicklig spelare som är modern i sin spelstil, han kan spela både med och utan puck, säger förbundskapten Johan Garpenlöv.

Pavel Kudryavtsev fastställde slutresultatet 5-2. Därmed har Tre Kronor besegrat både Tjeckien och Ryssland den här helgen av Euro Hockey Tour. I sista matchen väntar Finland.

– Jag tycker vi gör en jättebra match, både med och utan puck. Vi kommer upp i en bra nivå över 60 minuter och då har Ryssland ingen chans att briljera. De är individuellt skickliga, säger Garpenlöv.

