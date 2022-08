Första perioden mot Finland var Juniorkronornas bästa för turneringen. I en jämn period var Sverige bäst i spel fem mot fem, men lyckades trots allt inte hitta nät.

Och det kändes nog desto jobbigare i andra perioden när Finland tog över mer och mer. För när Finland hade kommandot, då kom målet. Efter en tveksam utvisning för sex man på banan skulle Kasper Puutio i en spelvändning i powerplay vika in från vänsterkanten och lirka in pucken under Jesper Wallstedt i svenska kassen.

Juniorkronorna fick ett drömläge att kvittera i slutet av perioden. Spel fem mot tre i drygt en och en halv minut. Men mer än tre avslut där målvakten hade fri sikt lyckades inte Sverige med, och Finland höll ut till paus.

– Vi hade bra chans att göra mål i fem mot tre. Där ska det vara mål, men vi gjorde inte det, säger Andrae.

I den tredje perioden gick Sverige för en kvittering, men lyckades aldrig överlista Juha Latkola i kassen. Och när Sverige pressade på var det faktiskt Finland som med spelvändningar var närmare mål. Men Wallstedt fortsatte storspela, och de två puckar han inte tog själv tog stolpen och ribban hand om.

– Finland gör ett bra jobb och vi får ingen fart genom mittzon över huvud taget. Vi får inget tryck och inga långa anfall, säger Andrae om den uteblivna offensiven.

Finland möter nu Kanada i final. För Sverige är det Tjeckien i bronsmatch som gäller, en match SVT sänder med start 22.00 idag, lördag.