De senaste två årens Stanley Cup-mästare Tampa Bay Lightning fick en dålig start av konferensfinalen mot New York Rangers och låg under med 2–0 i matcher. Men efter två raka hemmamatcher hade man utjämnat och besökte under natten New York för att försöka skaffa sig matchboll – och det lyckades man med.

Trots att Rangers tog ledningen i matchen kvitterade Tampa sent i andra perioden och avgjorde genom två mål under matchens sista två minuter. Svenske Victor Hedman assisterade till 2–1-målet som blev det matchavgörande.

– Vi har kommit tillbaka till vårt spel och undvikit att dra på oss utvisningar. Vi är som bäst i fem-mot-fem och har lyckats neutralisera deras stjärnor, säger Hedman på presskonferensen efter matchen.

Kan bli första sedan 1980-talet

Tampa kan nu avgöra matchserien på hemmaplan, natten mot söndag. Vinner man blir man den första klubben att nå tre Stanley Cup-finaler i rad sedan Edmonton Oilers på 1980-talet (1983–1985).

– Vi förväntar oss seriens tuffaste match i nästa match. Men vi ska komma upp i den nivån också, vi har varit framgångsrika tidigare med att eliminera lag och det ska vi försöka göra igen, säger Hedman.

Colorado Avalanche är redan klara för finalen efter att man besegrat Edmonton Oilers i fyra matcher.