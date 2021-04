Timrå körde över Björklöven totalt – kvitterade finalserien

Timrå tog ledningen redan tidigt då Morten Madsen snyggt sköt in pucken bakom Kevin Poulin i Björklövens mål.

Den ställningen stod sig till första paus, men i andra kom Timrås mål ännu tidigare. Redan efter 39 sekunder hittade poängkungen Jonathan Dahlén sin lagkamrat Jens Lööke som i sin tur hittade krysset.

Med sju minuter kvar av perioden var Lööke framme igen, den här gången i powerplay.

Sedan rann det iväg rejält. Först sköt in Per Svensson in pucken från långt håll och sedan satte Dahlén 5-0 från snäv vinkel bakom en Poulin som hade det tufft mellan stolparna.

Vill se lång avstängning

Direkt i början av den tredje perioden fördes Timrås Sebastian Hartmann ut på bår efter att Daniel Rahimi tacklat honom fult. Rahimi fick matchstraff för sin knätackling.

– Det lär väl vänta en lång avstängning, säger Dahlén om situationen.

Timrå öste på till 6-0 genom Albin Lundin i tredje. Det målet gick in bakom Isak Mantler som hade ersatt Poulin. Dahlén noterades för ännu en assist och sammanlagt gjorde han 1+3 i storsegern.

Med 10 minuter kvar att spela gjorde Erik Walli Walterholm 7-0.

– Vi spelar väldigt bra. Det är en 7-0-vinst, faktiskt, säger Dahlén.

Finalserien står nu 1-1. Nästa match är på onsdag i Umeå. De som vinner finalserien går upp till SHL.