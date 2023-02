Timrå har haft det tungt resultatmässigt och var innan matchen mot Leksand SHL:s formsvagaste lag, sett till de fem senaste matcherna. Och såg man till de senaste 15 matcherna var medelpadingarna näst sämst i serien. Men den formen är nu borta.

För i kvällens match hemma mot Leksand kom till slut en efterlängtad seger och det efter en drömstart.

Sex minuter in i matchen fick Sebastian Hartmann pucken, fintade bort nästan hela försvaret för att sedan frispela Olli Palola som inte gjorde några misstag.

Sebastian Hartmann stor segerorganisatör

Och med 7.47 kvar av den första perioden sköt Axel Rindell ett skott mot mål där Sebastian Hartmann styrde in pucken, men det krävdes videobedömning för att bedöma om Hartmann, som stod framför Mantas Armalis var inne i målområdet eller inte. Mål blev det och 2-0 Timrå.

Hemmalaget fortsatte att ösa på och mål nummer tre skulle också komma – och givetvis var även Hartmann inblandad. Emil Pettersson till Hartmann som assisterade Anton Lander.

Men Leksand skulle hitta ett sätt att ta sig in i matchen. Med halva matchen spelad och efter en tilltrasslad situation framför Timrå-målet kunde slovaken Peter Cehlarik skjuta in reduceringen.

Men Leksand lyckades inte med en slutforcering och hemmalaget kunde stänga matchen helt när Olli Palola blev tvåmålsskytt. Timrå med tre ytterst viktiga poäng i kampen om kvartsfinalplatsen.

– Jag tycker att det har blivit bättre och bättre, under senare delen på säsongen, det är alltid skönt att göra mål och bidra, säger matchhjälten Hartmann till C More.