Timrå föll i SHL-comebacken trots drömstart

SHL-nykomlingen Timrå fick en riktig drömstart i återkomsten i den högsta serien borta mot Oskarshamn. 100 sekunder in skickade Per Svensson in pucken mot mål på vinst och förlust.

Ett genidrag visade det sig.

Via en Oskarshamnsskridsko letade sig pucken in i nät och Medelpadslaget tog ledningen. Målet var Svenssons första i SHL.

Gästernas ras

Kort efter målet fick Timrå ett powerplay och NHL-bekantingen tillika nyförvärvet Ty Rattie ville inte vänta. Omgående såg han till att utöka gästernas ledning till 2–0 på Timrås blott andra skott på mål.

Sedan rasade allt. När den första perioden var slut hade Oskarshamn gått ikapp och vunnit skottstatistiken med 17–5 i skott på mål.

När den andra perioden var över hade hemmalaget gått ifrån till 5–3 efter bland annat två mål och en assist av förre Modospelaren Patrik Karlkvist i SHL-debuten.

– Vi blir lite för offensiva med vår tredjeforward, därför åker vi på kontringar. Vi pratade om det innan, men fick inte ordning på det, säger tränaren Fredrik Andersson i Cmore.

”Ger aldrig upp”

Gästernas Ty Rattie ville inte vara sämre när han med sitt andra mål i matchen reducerade i den tredje perioden, men det hjälpte föga och Oskarshamn vann premiären med 5–4.

– Vi måste få ordning på försvarsspelet för att vinna matcher, säger tränaren Fredrik Andersson.

– Killarna ger ju aldrig upp. Sista perioden är vår bästa period. Vi får ta med oss offensiven och vårt powerplay som är bra i dag.