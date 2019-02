Tionde raka förlusten för Timrå. Foto: Bildbyrån

Timrå föll igen – efter bortdömda målet

Timrå höll 0-0 mot serieledaren Färjestad under ordinarie speltid.

Men det fortsätter grina illa för jumbon som föll i förlängningen, efter att ha fått ett mål bortdömt i den tredje perioden.

– Det är som det är.. det är surt att förlora, säger tränaren Fredrik Andersson till C More.

Timrå IK är tvärsist i SHL med åtta omgångar kvar av serien. Men i dag tog laget en meriterande poäng borta mot serieledande Färjestad. Timrå höll 0-0 under ordinarie speltid innan Joakim Nygård sedan avgjorde i förlängningen med sitt 19 mål för säsongen efter att gästerna fått en utvisning. Jumbons tionde (!) raka förlust i serien. – Det är klart det är surt att få en utvisning på oss. Det är som det är.. det är surt att förlora. Stort steg i rätt riktning för oss att ta poäng mot serieledarna som varit överlägsna på slutet, säger Timrå-tränaren Fredrik Andersson till C More. Men det kunde ha varit tre poäng istället. En dryg minut in i den tredje minuten fick Vilmos Gallo ett friläge. Timråspelarens avslut räddades först av målvakten Adam Werner innan Gallo sedan slog in returen. Målet dömdes bort med motiveringen att han slagit på benskydden. –Det var den förklaringen vi fick. Det är domarna som dömer, säger Andersson. Färjestad BK 1 - 0 Timrå IK 0-0, 0-0, 0-0, 1-0 Löfbergs Arena, Karlstad idag Publik: 8250 SHL Visa matchfakta Dela Dela