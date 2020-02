Timrå tog sista chansen i Hockeyallsvenskan – bortabesegrade Modo

Hockeyallsvenskan närmar sig sin upplösning. Umeå-laget Björklöven har sedan länge i princip säkrat seriesegern.

Men vilket lag som ska ställas mot ”Löven” i den hockeyallsvenska finalen är desto mer öppet.

Kunde blivit tufft läge

Örnsköldsvik-laget Modo har länge legat tvåa, och hade i kväll chansen att mer eller mindre hänga av trean Timrå. Inför kvällens västernorrländska derby var avståndet mellan laget sex poäng, och hade alltså vuxit till hela nio poäng vid hemmaseger – och bara sju omgångar kvar att spela därefter.

Men så blev det inte. Trots att Modo rivstartade matchen och ledde med 2–0 redan efter fyra och en halv minut så blev det Timrå som lämnade matchen med tre poäng i bagaget.

– Vi har tålamod i vårt spel. Vi kommer under med 0–2, men jag tycker att vi spelar bra ishockey och grabbarna visar tålamod, säger tränaren Fredrik Andersson till C More

Lööke assisterade

Det avgörande målet kom i numerärt överläge, med drygt två minuter kvar att spela av den andra perioden. Jens Lööke vid vänster sargkant spelade diagonalt fram till den högra stolpen, där Albin Lundin stötte in 3–2.

I den tredje perioden pressade Modo på hårt i slutet för en kvittering, men lyckades inte överlista målvakten Victor Brattström. Därmed har Timrå nu bara tre poäng upp till Modo och en finalplats.

– Det kan inte bli bättre, säger forwarden Sebastian Hartmann till C More.

– De är skraja! Vi kommer! Vi är i bra form, så nu jävlar – nu tågar vi.