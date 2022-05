Tre Kronor hade revansch att utkräva efter den förnedrande 9–3-förlusten mot Tjeckien förra veckan när Beijer Hockey Games inleddes under torsdagen.

Med det gick det sådär.

Sverige stod visserligen för en betydligt bättre insats denna afton, men några poäng blev det inte då de hade förtvivlat svårt att skapa några riktigt heta målchanser mot ett kompakt Tjeckien. I alla fall under de två första perioderna. I den tredje spelade Tre Kronor upp sig men Marek Langhamer i Tjeckiens mål stod för en strålande insats i kassen.

Tack vare hans storspel kunde Tjeckien till slut vinna matchen med 2–1.

Hoppas på Zibanejad och Nylander

1–0 kom efter 13.22 i den andra perioden sedan Matej Stransky vunnit pucken bakom Sveriges mål och därefter hittat Brynäs-nyförvärvet David Sklenicka i en bra position. Direktskottet var hårt och välplacerat och inget man kan lasta Magnus Hellberg i Sveriges mål för.

2–0 gjorde Detroit Red Wings-stjärnan Jakub Vrana i powerplay med drygt en och en halv minut kvar att spela.

När 19 sekunder återstod av den tredje perioden reducerade Linus Karlsson i spel sex mot fem men närmare än så kom aldrig Tre Kronor.

– Det är aldrig roligt att förlora, men jag tycker vi gör en bra match ändå. Vi har tillräckligt många bra målchanser för att vinna den här matchen, det som saknas är det lilla sista för att göra målen, säger Tre Kronors förbundskapten Johan Garpenlöv som har lite att tänka på inför VM.

– Vi måste få in målskyttar i truppen. Hockey går ut på att göra mål och när man skapar de här chanserna måste man sätta dit dem. I vissa matcher kan det vara så att man inte får in pucken men om det blir en tendens så måste vi försöka få in mer spets i laget, säger Garpenlöv.

På SVT-experten Mikael Renbergs fråga om vilka spelare Garpenlöv drömmer om i en VM-trupp svarade han följande:

– Mika Zibanejad, William Nylander, den typen av spelare som kan komma in och driva på och producera men även sätta upp spel.