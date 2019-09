Toronto-stjärnan skriver på nytt drömkontrakt

Förhandlingarna mellan de båda parterna har pågått hela sommaren, och det efter att William Nylander i fjol och Auston Matthews tidigare i år förlängt sina kontrakt med klubben.

Nu får den 22-årige forwarden drygt 104 miljoner per säsong under sex år, vilket gör honom till den tredje bäst betalda spelaren i Toronto. Matthews har en årslön på knappt 112 miljoner krnor medan John Tavares drar in knappt 106 miljoner. Nylander är fyra på listan, med knappt 67 miljoner kronor.

Fler kontraktslösa stjärnor

Efter Marners kontrakt talar mycket för att andra kontraktslösa stjärnor lär skriva på nya avtal inom kort, bland dem finländarna Patrik Laine, Winnipeg, och Mikko Rantanen, Colorado.

Mitch Marner har under sina tre säsonger med Toronto stått för 224 poäng på 241 matcher.