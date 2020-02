Bromé sköt segern till Tre Kronor: ”Skönt att göra en balja”

Det var ingen bländande tillställning och underhållningsvärdet hade mer att önska när Sverige mötte Tjeckien i Globen.

Vid ställningen 1–1 med 4.50 minuter kvar på matchklockan avgjorde Mathias Bromé mötet när han överlistade tjeckiske målvakten Roman Will, till vardags i Rögle, med ett närskott.



– Skönt att göra en balja. Det var första målet (i landslaget), så klart det är skönt, sa Mathias Bromé till SVT Sport efter matchen.

Svag svensk inledning

Det var Tjeckien som inledde matchen piggast. Efter en kommunikationsmiss i försvarsspelet tog de vitröda ledningen med 1–0 efter nio minuters spel efter ett skott av David Stastny som överlistade Sveriges målvakt Magnus Hellberg (SKA St. Petersburg).



Så långt in i matchen var SVT Sports expert Jonas Andersson inte nöjd med Tre Kronors spel.



– Sverige får se upp. Det här ser inte alls så lovande ut som jag hade hoppats, analyserade Jonas Andersson.



Roman Will i Tjeckiens mål var bra mellan stolparna, men när drygt halva matchen var spelad tvingades han kapitulera. Malmös lagkapten Fredrik Händemark vräkte sig fram i slottet och kvitterade. Pucken gick via Will, och gled mellan benen och över mållinjen.

Utnyttjade inte power play

– Sverige spelar underhållande ishockey just nu. Välförtjänt, sa Jonas Andersson, som efter 1–1 efter två spelade perioder, tyckte att det spelmässigt var ett rättvist resultat.



– Den andra perioden är en kopia av den första perioden, men nu var det Sverige som istället förde första 13 minuterna (Tjeckien gjorde det i första) och var klart bästa laget, sen släpper in tjeckerna och det blir jämnt, sa Jonas Andersson.



Sverige fick en jättemöjlighet att ta kommandot i matchen de sista åtta minuterna av matchen när man fick spela fem mot tre i exakt två minuter. Men efter ett svagt power play blev i stället Mathias Bromé matchvinnare när han från nära håll slog in slutresultatet 2–1 från nära håll.



Sverige inleder därmed Euro Hockey Tour med en seger.

I den andra matchen fick Finland en drömstart mot Ryssland där man hade 3–0 redan efter 6.54, och det resultatet stod sig matchen ut.