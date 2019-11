Henrik Lundqvist hade en tung kväll mot Florida. Foto: TT Nyhetsbyrån

Tung strafförlust för Lundqvists Rangers

Henrik Lundqvist släppte in fem mål under ordinarie tid. Ändå föll hans New York Rangers ”bara” med uddamålet, 5–6, hemma mot Florida efter straffar i NHL.

– Den tuffaste med den här ligan är kontinuitet. Det krävs så mycket av varje spelare. Vi fortsätter att jobba på det, säger svensken enligt AP.

Den svenske målvaktsstjärnan har hyllats för sitt spel i de senaste matcherna – Rangers hade två raka segrar inför söndagens ishockeymatch – men 37-åringen lyckades inte stå pall när det skulle avgöras i Madison Square Garden. Amerikanske Vincent Trocheck överlistade Lundqvist i den tredje omgången och sköt segern till gästerna. Innan dess hade Rangers haft ledningen tre gånger under ordinarie tid. Chris Kreider satte 5–4 i powerplay i slutet av den andra perioden men gästerna kom tillbaka och tog matchen till förlängning sedan Brian Boyle kvitterat till 5–5 drygt sju minuter in i tredje. Totalt stoppade Henrik Lundqvist 30 av 35 skott. Hans Rangers ligger tolva i den östra konferensen efter 15 spelade matcher. New York Rangers 5 - 6 Florida Panthers 1-2, 4-2, 0-1, 0-0, 0-1 Madison Square Garden, New York, NY idag Publik: 17464 NHL Visa matchfakta Dela Dela