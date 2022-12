Det stod 1-1 inför den tredje perioden när gästande Rangers visade stor effektivitet. På fem skott inom tidsspannet av 5.35 gjorde laget fyra mål och säkrade segern efter de två powerplaymålen av Zibanejad vilket nu gör att han står på 15 mål och 17 assist för säsongen på 28 matcher.

– Vi kom till en arena med en högljudd publik och mötte ett väldigt bra lag och hade med oss 1-1 till den tredje perioden. Så vi tog oss samman och såg det som en bra möjlighet att få med oss två poäng och det var vad vi gjorde, säger Zibanejad till AP.

Elias Pettersson avgjorde i sudden för andra dagen i rad

För andra matchen i rad avgjorde Elias Pettersson i sudden för sitt Vancouver. I morse vann Vancouver mot San José med 6-5. Efter 4.25 av övertiden slog Pettersson till. I en spelvändning blev Pettersson frispelad på vänstersidan och drog in pucken distinkt vid närmsta stolpen.

– Jag fick en bra passning av (Andrei) Kuzmenko och jag försökte skjuta lågt vid målvaktens stöt, säger Pettersson.

Under gårdagen blev Pettersson matchvinnare när han satte 7-6 mot Montreal (låg ett tag under med 4-0) blott 13 sekunder in på sudden.

Bostons svenske målvakt Linus Ullmark höll nollan, andra den här säsongen, i mötet med skadedrabbade Colorado, som slutade 4-0.