Två viktiga poäng för Colorado i slutspelsjakten

Efter en mållös förstaperiod där Colorado Avalanche dominerat spelet kom utdelningen för hemmalaget i en jämnare andraperiod. Och det var ett riktigt fint mål som inledde målskyttet.

Det var Colorados superstjärna Nathan MacKinnon som ensam mot tre New Jersey spelare lyckades dribbla sig från sargkanten och in till ett farligt läge mitt i slottet. Men istället för ett avslut tappade han pucken, men som tur var för MacKinnon så fanns lagkamraten Tyson Barrie nära. Barrie tackade och tog emot och sköt ett stenhårt skott som gick in vid den bortre stolpen.

Men Tyson Barrie var inte nöjd med att göra sitt åttonde mål för säsongen, utan nio minuter senare kom även säsongens nionde mål från kanadensarens klubba.

MacKinnon fortsätter ösa in poäng

Med en och en halv minut kvar av matchen så fastställde Nathan MacKinnon slutresultatet 3-0 när han satte sitt 37:e mål för säsongen, och 91:a poäng. MacKinnon har nu tio omgångar på sig att slå två personliga rekord i NHL. Han är just nu två mål ifrån sin bästa notering på 39 mål, och sex poäng från sin bästa notering på 97 poäng, båda noteringarna är från förra säsongen.