Arenan i Närke kokade när Örebro för första gången inför publik spelade semifinal på hemmais. Skellefteå såg piggt ut under de första minuterna, men ganska snabbt tog hemmalaget över.

Filip Berglund skickade in ledningsmålet efter dryga kvartens spel, ett handledsskott från distans, assisten av Linus Öberg. Två och en halv minut senare ökade Milton Oscarsson på ledningen efter ett skott från nära håll, efter en stark fysisk prestation dessförinnan.

Skellefteås nytändning i tredje

Skellefteå kom ut med mer energi i inledning av tredje, ettablerade sig i offensiv zon och skapade flera tekningar som man vann. Det gav sedan utdelning, Jonas Enroth i Örebros mål kunde inte hålla skottet och Tom Kühnhackl tryckte in returen till reduceringen.

Kvittering kom bara minuter senare. En två mot två-situation för Skellefteå där Rickard Hugg spelade i sidled till Jonathan Johnsson satte den till 2–2.

”Något man drömt om”

Matchen gick till en fjärde period, där avgjorde Mathias Bromé.

– Otroligt skönt, tungt att släppa in två i tredje, men vi samlade kraft och är starka och avgör på övertiden, så otroligt jävla skönt var det, säger Bromé i C More.

Han har tidigare under slutspelet utsatts för hot efter att ha fällts för en filmning, och berättade då för Aftonbladet att han var rädd, nu blev han matchhjälte.

– Det är något man har drömt om, att få avgöra en sudden här hemma inför publiken som är magisk, säger han.