Uppgifter: Ishockey-VM ställs in

Den inhemska ligan i Schweiz har ställts in och enligt The Hockey News kommer även hockey-VM, som avgörs i landet, ställas in på grund av spridningen av coronaviruset i landet.



Uppgifterna dementeras av IIHF:

”Ishockey-VM 2020 har inte ställts in. Världsmästerskapets status har inte förändrats för tillfället”, skriver internationella ishockeyförbundet på Twitter.

”Beslutas på tisdag”

Även Anders Larsson dementerar uppgifterna till SVT Sport som pratade med IIHF:s ordförande René Fasel för en timme sedan.

– Vårt internationella förbunds styrelse har sina nästa möten på måndag och tisdag. Sverige har ingen representant där men jag är inbjuden att delta på mötet, säger han till SVT Sport och fortsätter:

– Jag vet inte var uppgiften kommer ifrån och i dessa tider spekuleras det mycket.

Han betonar samtidigt att beslutet mycket väl kan bli så att VM ställs in.

– Inget vet naturligtvis eftersom att det händer så mycket just nu. Men det finns inget beslut, slår han fast.

Ishockey-VM är planerat att avgöras i Zürich och Lausanne, 8-24 maj.

