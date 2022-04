Vancouver såg länge ut att vara uträknat från en slutspelsplats men efter att ha radat upp sex raka segrar var man i högsta grad med i kampen. Men mot Ottawa kom en tung övertidsförlust och inatt förlorade man återigen och nu ser det mycket mörkare ut.

Mot Minnesota var Canucks numret mindre. Den första perioden slutade mållöst men i den andra perioden fick publiken i Xcel Energy Center vara med på målkalas. Fem minuter in satte hemmalaget 1-0 men Elias Pettersson replikerade snabbt. 1-1. Sedan tog hemmalaget över igen och sköt in 2-1 innan gästerna skulle skjuta in två mål. Matthew Highmore gjorde kvitteringsmålet innan Pettersson satte viktiga 3-2 målet – därmed blev han sjätte svensk att spränga 30-målsvallen.

Pettersson historisk

Men Minnesota ville annat. Innan mittenperioden var slut hade hemmalaget kvitterat och i den sista perioden kom man ut mycket starkare. På åtta minuter gjorde Minnesota tre mål och vinna med 6-3 som är sedan tidigare redan klara för slutspel.

– Det ser inte så bra ut, men det är inte över och vi kommer kriga tills vi inte har några matcher kvar alls, säger Pettersson efter matchen.

Elias Pettersson blev den sjätte svensken att passera milstolpen 30 mål under en och samma säsong. Aldrig tidigare har så många svenska stjärnor gjort 30 mål under en och samma säsong. De andra fem är Filip Forsberg, Elias Lindholm, Adrian Kempe, William Nylander och Gabriel Landeskog.

– Jag är nöjd med hur bra det gått för mig på ett individuellt plan på slutet, men jag skulle lätt byta det mot en seger ikväll. Det känns extremt tufft, vi slet stenhårt i 60 minuter, vi ville så gärna ha den här segern, säger svensken.

Med fyra matcher kvar har Vancouver sju poäng upp till Los Angeles som innehar slutspelsplatsen just nu.