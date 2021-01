Växjö vann toppmötet mot Rögle

Växjö tog greppet mär Pontus Holmberg gjorde ett tidigt 1–0-mål.

Men serieledaren vände i en stark mittperiod. Tyler Matson kvitterade till 1–1 i ett två mot ett-läge sedan backen Niklas Hansson slagit en öppnande passning till Brady Ferguson och Simon Ryfors styrde in 2–1 i slutet av perioden.

Stjärnskottets 16:e mål för säsongen.

Men Växjö kom tillbaka. Med bara 46 sekunder kvar av tredje perioden, med målvakten Viktor Fasth utplockad, kvitterade Andrew Calof.

I förlängningen åkte Rögle på en utvisning direkt, för många spelare på isen, och Emil Pettersson kunde stänka in 3–2.

-Skönt att kunna få in en kvittering och sedan avgöra, sade Pettersson till C More vars hemmastarka lag tog sin 14:e seger av 15 möjliga på hemmaplan.

Rögle behåller serieledningen, en poäng före tvåan Luleå, medan Växjö är fyra poäng bakom Skånelaget på sin fjärdeplats.