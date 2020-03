Foto: Bildbyrån

Växjöstjärnan ut på bår: ”Jäkligt läskigt”

Otäcka scener utspelades i mötet mellan Malmö och Växjö. Bortalagets Brendan Shinnimin tacklades med huvudet före in i sargen och blev liggande: ”Jäkligt läskigt”, säger lagkamraten Richard Gynge till C More.

Matchen avbröts medan ambulanspersonal tog hand om Shinnimin. Backen var vid medvetande och kommunicerade med den medicinska personalen. Det var med 1.40 kvar av andra perioden som Adam Ollas Mattsson tacklade Shinnimin som åkte in med huvudet före i sargen. Ollas fick matchstraff för boarding och ambulans tillkallades. – Jäkligt läskigt. Det där är inte alls kul att se. Det är jobbigt, säger lagkamraten Richard Gynge till C More. Malmös tränare, Peter Andersson, hoppades att Shinnimin klarat sig undan några allvarliga skador. -Jag hoppas verkligen att han är okej och att han inte är allvarligt skadad, säger Andersson till C More. Texten uppdateras. IF Malmö Redhawks 5 - 4 Växjö Lakers HC 2-0, 0-1, 3-3 Malmö Arena, Malmö idag Publik: 7170 SHL Visa matchfakta SHL Seriespel - 2019/2020 # Lag S V F VÖ FÖ GM-IM M P 1 LHF Luleå HF 49 29 11 5 4 144-94 +50 101 2 SAIK Skellefteå AIK 50 27 19 4 0 147-116 +31 89 3 HV71 HV71 50 23 16 6 5 154-124 +30 86 4 FBK Färjestad BK 49 23 15 6 5 160-137 +23 86 5 RBK Rögle BK 49 23 16 7 3 140-117 +23 86 6 DIF Djurgårdens IF 49 23 16 5 5 131-126 +5 84 7 FHC Frölunda HC 50 24 21 3 2 148-124 +24 80 8 ÖHK Örebro HK 49 24 21 2 2 125-129 -4 78 9 MIF IF Malmö Redhawks 50 21 19 4 6 129-122 +7 77 10 VLH Växjö Lakers HC 50 20 25 3 2 120-134 -14 68 11 BIF Brynäs IF 50 13 24 8 5 127-157 -30 60 12 LHC Linköping HC 50 12 21 6 11 111-136 -25 59 13 LIF Leksands IF 50 12 30 2 6 110-162 -52 46 14 IKO IK Oskarshamn 49 9 29 3 8 103-171 -68 41 Dela Dela