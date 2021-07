Världsmästare till Brynäs

Brynäs förtstärker sin målvaktsuppställning inför den stundande SHL-säsongen. 24-årige Veini Vehviläinen har i dag presenterats som klubbens senaste värvning. Finländaren har skrivit på ett kontrakt som gäller i ett år.

– Jag satt fast i Nordamerika utan en riktig möjlighet att få visa upp min potential på NHL-nivå så det kändes jättebra när Brynäs visade intresse för mig, säger han till klubbens hemsida.

I mars gjorde han NHL-debut för Columbus Blue Jackets. I underläge 0–4 mot Dallas fick han hoppa in i sista periodens avslutande elva minuter. På fyra skott släppte han in ett från Radek Faksa i ett power play för Blue Jackets. Sex dagar senare trejdades han till Toronto, där blev det AHL-spel under våren och på fyra matcher fick han en räddningsprocent på 90,8.

Återförenas med tränare

För två år sedan var han med i Finlands guldtrupp som vann VM.

– Veini är riktigt ambitiös och tävlingsinriktad. En av hans bästa egenskaper är hans mentala styrka att vara som bäst när det verkligen gäller, säger Brynäs nye tränare Mikko Manner.

Han och Vehviläinen återförenas, Manner var tränare för målvakten i Kärpät under två säsonger, den ena – 2018/2019 – vann de finländska ligan.

SHL-säsongen 2021/2022 inleds den elfte september, i öppningsmatchen ställs Brynäs mot Frölunda.

MER BRYNÄS: Turbulensen i Brynäs – detta har hänt (2 juli 2021)