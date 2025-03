Se det avgörande målet i spelaren ovan.

Kevin Wennström gav gästerna ledningen i första perioden efter att ha blivit fri med målvakten och säkert tryckt in 1–0.

Tingsryd kvitterade i andra genom backen Martin Skärberg som solokörde från egen zon och satte pucken i krysset.

Men Vimmerby fick sista ordet i mittenakten.

Elias Lindgren skickade in ett till synes ofarligt skott från blå som smet in under armen på Pontus Eltonius.

– Han har inte släppt en sån där lätt på hela säsongen, så det var väl på tiden, säger Lindgren till TV4.

”Vi ger fan inte upp”

Tredje perioden blev mållös och Vimmerby höll undan. Nu väntar en sjunde och direkt avgörande match i Vimmerby på onsdag.

Vinnaren säkrar en plats i nästa säsongs Hockeyallsvenska och förloraren får börja om i Hockeyettan.

– Jag är så jävla stolt över det här laget. Vi har varit uträknade från början till slut med underläge med 3–1 i matcher, säger Björn Olsson, assisterande tränare i Vimmerby.

Han fortsätter:

– Vi ger fan inte upp och kommer inte ge oss på onsdag heller.