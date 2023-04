Gästande Torontos vinst satt dock långt inne. Efter två perioder låg Toronto under med 4–1 där Tampas svenske poängmaskin Victor Hedman noterades för två assist.

I den tredje perioden vaknade dock Toronto och stod för en mäktig upphämtning.

William Nylander ville inte vara sämre än landsmannen Hedman och var med och spelade fram till 4-2 och 4-3 där Auston Matthews stod för målskyttet.

När Morgan Reilly pangade in 4–4 med ett tungt skott var det oavgjort efter ordinarie matchtid och mötet gick till förlängning.

”Långt ifrån klart än”

Fyra minuter in i förlängningsperioden var Nylander framme igen och spelade fram Alexander Kerfoot som satte det avgörande 5–4-målet.

– Vi vet alla att det långt ifrån klart än. Vi måste fokusera om och njuta av den här vinsten men den fjärde matchen är helt klart den svåraste att vinna, säger tvåmålsskytten Matthews efter matchen.

Lagen möts härnäst natten mot fredag och då har alltså Toronto chans att avgöra serien, som spelas i bäst av sju matcher.

Om Toronto lyckas slå ut Tampa Bay är det första gången sedan 2004 som laget vinner en matchserie i NHL-slutspelet.

I det andra mötet i östra konferensen utjämnades serien mellan New York Rangers och New Jersey Devils till 2–2 efter att New Jersey vunnit med 3–1.

Nylander målskytt i Torontos revansch mot Tampa Bay (match två av sju):