Rooth: ”Tycker det är en dålig ursäkt”

På torsdagen släppte Svenska ishockeyförbundet sin utvärdering av vad som gick fel i VM i Riga i våras.

Tre Kronor åkte ut i gruppspelet och enligt förbundskapten Johan Garpenlöv var en faktor att spelarna i det på pappret orutinerade laget var osäkra på sina roller på grund av avsaknaden av träningsmatcher inför turneringen.

En förklaring som SVT:s expert Maria Rooth inte köper helt.

”Hade kunnat hoppa över”

– De var inne på att de fick in nio spelare sista veckan. Det hade de kunnat hoppa över på något sätt. De hade kunnat ta spelarna de hade på hemmaplan, så det tycker jag är en lite dålig ursäkt egentligen. De ville ha in spelarna, problemet var att de saknade en tydlig rollfördelning bland dem som kom in, säger Rooth.

Hon är inne på att tydligheten är A och O i ett landslag.

– Speciellt under de här förutsättningarna (med pandemin). Spelarna måste veta exakt vilken roll de har och vad som förväntas av dem, och det ska göras långt innan de kommer på plats på själva mästerskapet.

”Förstod tidigt”

Rooth understryker att det var svårt för ledarna att veta långt i förväg vilket lag det skulle bli på grund av de speciella omständigheterna runt VM.

– Men jag tror att ganska tidigt så förstod de nog att “vi kommer inte få hit storstjärnorna, det blir ett annat typ av lag”. Och då gäller det att tydligt kommunicera ut det till spelarna och bestämma sig för vilka spelare de vill ha med.

Framöver vill hon se en större klarhet vad Sveriges landslag står för.

– Det måste finnas någon form av blueprint, så här gör vi, så här spelar vi, de här rollerna behöver vi. Och sen sätta rollerna därefter. Det var tydligt att Sverige inte spelade på det sättet som behövdes för att vinna matcherna.

KLIPP: Här avgör ryska laget mot Tre Kronor (31 maj 2021)