Zorromål av Nils Höglander när Rögle bröt dyster trend

Rögle har haft ett tufft 2019 och har efter tre raka förluster ramlat ner till en elfte plats i SHL-tabellen.

Men borta mot Färjestad kom i dag ett trendbrott.

Skåningarna rivstartade och hade 2–0 på tavlan redan efter 5.02 i den första perioden efter mål från Samuel Jonsson och Leon Bristedt.

Färjestad kom i kapp och förbi efter bland annat mål från Oskar Steen och Joakim Nygårds.

Men Rögle skulle vända tillbaka.

”Tänkte inte så mycket”

Och det var genom den JVM-petade 18-åringen Nils Höglander som det hände. I början av den tredje perioden lurade han upp alla när han bakom en position bakom offensiv målbur gjorde ett zorromål – drog upp pucken på bladet och svepte in pucken bakom Markus Svensson i målet.

– Jag tänkte inte så mycket. Tänkte bara att jag har läge och då testade jag. Den gick in och det var skönt. Jag ser mina lagkamrater jubla och det var kul. Jag har väl tränat på det, men aldrig gjort mål, säger han till C More.

Av bara farten tryckte Ted Brithén in 4-3 och Daniel Zaar 5-3.

Matchen slutade till slut 6-4 och Rögle passerar därmed Brynäs i tabellen.

– Det är otroligt skönt att vinna en sådan här match. Väldigt viktig match för oss i dag. Vi spelar bra och sätter våra lägen, det är skönt.