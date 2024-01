”Jag är nöjd trots en onödig miss i kombinationspiruetten. Särskilt nöjd är jag över att jag lyckades hålla mig här och nu under hela åket vilket jag tror syntes i presentationen. Jag har ännu mer kvar att ge i långa”, säger Josefin Taljegård efter framförandet som räckte till 13:e plats.

Taljegård inledde säkert med en trippel lutz med hög kvalitet och följde därefter upp med hoppkombinationen och piruetter och steg med höga nivåer.

”Josefin gjorde ett riktigt bra kortprogram. Det var någon liten miss som drog ner den tekniska poängen något, men i övrigt visade Josefin att hon är en åkare på högsta nivå. Nu laddar vi om för finalen på lördag”, säger förbundets sportchef Anna Burwall i ett pressmeddelande.

Under fredagen kliver isdansparet Milla Ruud Reitan och Nikolaj Majorov in i EM-tävlingarna när den rytmiska dansen avgörs. Under kvällen väntar herrfinalen med svenskarna Gabriel Folkesson och Andreas Nordebäck.