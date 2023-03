Herrar, 90 km:

1) Emil Persson, Sverige, 3.37.43,3

2) Andreas Nygaard, Norge, +0,3

3) Kasper Stadaas, do, +1,0

4) Petter Stakston, do, +1,8

5) Johan Hoel, do, +6,3

6) Joar Andreas Thele, +15,7

7) Oskar Kardin, Sverige, +16,0

8) Alvar Myhlback, do, +16,7

9) Max Novak, do, +17,9

10) Karstein Johaug, Norge, +18,6.

Övriga svenska placeringar bland de 30 bästa:

13) Nils Dahlsten +2.42,3, 14) Marcus Johansson +2.45,9, 16) Klas Nilsson +3.02,3, 17) Johannes Eklöf +3.10,9, 18) Axel Jutterström +3.35,0, 19) Gustav Eriksson +3.35,5, 26) Eddie Edström +5.38,7, 27) Johan Lövgren +5.54,3.