Diggins berättar att hon aldrig tidigare har försovit sig under en tävlingsdag.

Men trots fadäsen spurtade hon förbi Frida Karlsson på upploppet och tog hem den 20 kilometer långa masstarten i Goms. Hon utökar därmed ledningen i den totala världscupen.

– Jag trodde att jag hade ställt alarmet men det hade jag inte. Sen vaknade jag väldigt sent och tänkte: 'herregud'. Jag spydde nästan under loppet eftersom jag åt frukost så sent, säger Diggins.

Hon fortsätter:

– Jag hade tillräckligt med tid men jag skulle vanligtvis vilja ha mer tid.

Ändå vann du idag.

– Haha ja, ibland kanske man behöver lite panik för att komma igång.

Klipp: Se när Jessie Diggins knäcker Frida Karlsson på upploppet: