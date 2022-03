För två år sedan vann Frida Karlsson sin första världscuptävling när hon spurtade ned Therese Johaug på upploppet i Holmenkollen.

I fjol ställdes ”Kollen” in på grund av coronapandemin. Men till helgen finns chansen för Karlsson att försvara den prestigefulla tremilssegern – om hon blir uttagen. Truppen presenteras imorgon, och enligt Per Nilsson diskuterar Karlsson just nu med tränarna i landslaget om hon ska ställa upp eller inte.

– Hon vill ju åka allt och ge sig själv chansen och göra sig själv rättvisa. Hon funderar nog själv också, hon kommer ta ett klokt beslut om vad som är mest värt, säger Nilsson.

Avråds från klassikern

Men hans råd är att Karlsson ska stå över Holmenkollen och istället satsa allt på de två sista världscuphelgerna.

– Det känns som lite grann som att det blir Falun och en helg till. Och en lugn vecka hemma nu, om jag skulle välja, säger Nilsson.

– Men du kan ju tänka dig hur hon tänker, hon älskar masstart och upplevelsen där i ”Kollen”. Men logiskt känns det som att om man ska kunna prestera så borde man vila en helg, men det tar ju emot för en tävlingsmänniska. Hon är revanschsugen.

”Svårt att peka på en orsak”

Och revanschsuget grundar sig mycket i hur det senast loppet blev. Karlsson slutade på 16:e på 10 kilometer klassiskt i Lahtis.

– Det var fruktansvärt. Jag krigar med kroppen just nu. Huvudet vill mer än vad kroppen klarar av, sa Karlsson till SVT Sport efter tävlingen.

Per Nilsson menar att förklaringen bakom de senaste resultaten, i OS och i Lahtis, är komplex. Den nya erfarenheten av uppladdning på hög höjd, den mentala stressen att som 22-åring åka till OS med medaljförväntningar och materialval.

– Hon har känt sig så otroligt bra och stark i kroppen, men det kände hon inte nu i helgen. Det är svårt att peka på en orsak. Hon är tävlingsmänniska och gör allt i sin makt, men det kanske blir för mycket också.

