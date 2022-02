Det har inte ens gått ett dygn sedan de sista åkarna landade i Sverige efter OS i Peking. Frida Karlsson landade på Arlanda sent under måndagskvällen och SVT Sport kunde tidigare under dagen berätta att Frida Karlsson var uttagen till världscupen i Lahtis.

Världscuphelgen inleds på lördag den 26 februari med sprint i fri stil. På söndagen kör damerna tio kilometer i fristil och herrarna 15 kilometer. Anmärkningsvärt är att Charlotte Kalla är den enda från OS-truppen som inte åker med till Lahti. Truppen är på hela 19 åkare.