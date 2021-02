Här är truppen till sprinthelgen i Ulricehamn

Damer:

Linn Svahn, IFK Umeå

Jonna Sundling, Piteå elit SK

Maja Dahlqvist, Falun/Borlänge SK

Hanna Falk, Ulricehamns IF

Johanna Hagström, Ulricehamns IF

Anna Dyvik, IFK Mora SK

Maria Nordström, Borås SK

Jenny Solin, Sollefteå Skidor IF

Lovisa Modig, SK Bore

Ingrid Hallquist, Åsarna IK

Herrar:

Johan Häggström, Piteå elit SK

Oskar Svensson, Falun/Borlänge SK

Viktor Thorn, Ulricehamns IF

Marcus Grate, IFK Umeå

Anton Persson, SK Bore

Karl-Johan Westberg, Borås SK

Erik Silfver, IFK Umeå

Hugo Jacobsson, Falun/Borlänge SK

Gustav Aflodal, Offerdals SK

Alfred Buskqvist, IK Stern

Gustav Kvarnbrink, IFK Umeå

William Karlsson, IFK Mora SK



Program:

Lördag: Sprint, fristil.

Söndag: Sprintstafett, fristil