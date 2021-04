Norge villiga ge upp världscupklassiker: ”Måste vidta åtgärder”

Som det är nu har Norge tre världscuptävlingar på en säsong. Det handlar om klassikern i Holmenkollen, samt Lillehammar och Drammen. Den förstnämnda har arrangerats sedan 1892 och ska inte flyttas på, menar den norska längdstjärnan, Therese Johaug.

– Det är inte aktuellt, säger Johaug till VG.

”Ingen ska försvinna”

Enligt tidningen har längdchefer och tränare haft möten under april, det senaste så sent som i dag (tisdag), för att diskutera bland annat världscupkalendern. Detta då flera nationer tvingas stå över några världscuphelger per säsong för att de helt enkelt inte har råd att delta.

– Vi älskar vår sport och vi vill ha internationell konkurrens. Jag tror att vi kan komma överens, men vi måste kolla på om Holmenkollen, Drammen och Lillehammer kanske ska turas om. Ingen ska försvinna, men kanske kan vi komma dit vartannat eller vart tredje år, säger Bjervig.

”Kan inte ta bort Holmenkollen”

Therese Johaug håller med om att man bör tänka på resorna, men att de klassiska tävlingarna samtidigt är viktiga för sporten.

– Man måste titta på resebelastningen, men vi kan inte ta bort Holmenkollen som har sin fantastiska publik. I Lillehammer är det inte i närheten av så mycket publiken som i ”Kollen”. Om man ska fortsätta bevara skidintresset, måste tävlingarna vara på platser där publiken ställer upp och skapar liv och stämning.

Therese Johaug har själv haft fina framgångar i Holmenkollen. Det var bland annat där hon vann sitt första VM-guld 2011 när hon vann tremilen och hon har varit på världscuppallen där inte mindre än åtta gånger.