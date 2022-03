Damer sprint:

Johanna Hagström, Ulricehamns IF

Maja Dahlqvist, Falun Borlänge SK

Jonna Sundling, Piteå elit SK

Moa Hansson, Falun Borlänge SK

Moa Lundgren, IFK Umeå

Frida Karlsson, Sollefteå Skidor IF



Herrar sprint:

Johan Häggström, Piteå elit SK

Oskar Svensson, Falun Borlänge SK

Anton Persson, Falun Borlänge SK

Calle Halfvarsson, Sågmyra SK

Gustav Eriksson, IFK Mora SK

Gustaf Berglund, IFK Mora SK



Damer distans:

Moa Olsson, Falun Borlänge SK

Jonna Sundling, Piteå elit SK

Ebba Andersson, Piteå elit SK

Maja Dahlqvist, Falun Borlänge SK

Frida Karlsson, Sollefteå Skidor IF

Charlotte Kalla, Piteå elit SK



Herrar distans:

Jens Burman, Åsarna IK

William Poromaa, Åsarna IK

Leo Johansson, Falun Borlänge SK

Calle Halfvarsson, Sågmyra SK

Jonas Eriksson, IFK Mora SK

Johan Häggström, Piteå elit SK