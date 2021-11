William Poromaa tvingades åka hem tidigare från Val Senales, där landslaget höll sitt sista läger innan säsonsstarten.

Nu är 20-åringen igång med träningen igen, men det är högst osäkert om han kommer till start i Gällivare i helgen.

– Det är tveksamt om han startar i Gällivare, säger Jan Wall till SVT Sport.

– Han har inte så mycket att bevisa just nu. Han har ju en fin slutsäsong förra året och har gjort ett väldigt bra jobb i sommar. Han har visat att han är med. Det gäller att inte skynda för fort, det är en lång säsong, fortsätter Wall.

Förutom Poromaa har Johan Häggström och Björn Sandström också varit rejält förkylda.

– Sandström var sängliggande några dagar, det är ju ovanligt – de brukar inte vika ned sig. Jag tror inte det blir någon start för Björn.

”Dumt att chansa”

På damsidan har även Emma Ribom, som tog sin första pallplats i världscupen förra säsongen, varit sjuk.

– Jag pratade med Emma igår, hon hade normal vilopuls. Vi följer utvecklingen dag för dag. Hon hade gärna velat starta i sprinten på fredag. Men det är dumt att chansa och dra på sig något värre, då får man vila.

Om åkarna inte startar i Gällivare handlar det i första hand om försiktighetsåtgärder, menar Wall.

– Vi tar det dag för dag, sedan får vi se vilka som kommer till start. Det är förstås viktigt för många att visa i början att de vill ut på världscup. Många är förstås superpeppade, det var länge sedan de stod på startlinejn. Men samtidigt tar vi inga risker, man ska vara frisk när man startar.

”Osäkert att åka dit”

Frida Karlsson, som avstod lägret i Val Senales, är däremot redo för start i Gällivare. 22-åringen avstod lägret för att istället kunna träna hårdare på hemmaplan.

– Hon är ung och har inte så mycket erfarenhet av höjd, så det kändes för osäkert att åka dit. Hon tränade fem-sex timmar per dag plus styrka, så det var inget att hon låg på gränsen, säger hennes tränare Per Nilsson till SVT Sport.

SVT Sport sänder tävlingarna från Gällivare med start 09.30 på fredag i SVT1.

